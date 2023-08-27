В Днепропетровской области командир взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны.

Так, в Днепропетровской области командир разведывательного взвода сдал в ломбард радиостанции и дроны общей стоимостью 500 тысяч гривен.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

Установлено, что командир разведывательного взвода одной из воинских частей в Днепропетровской области похитил четыре комплекта портативных радиостанций специального назначения.

Также он присвоил два квадрокоптера.

Общая стоимость украденного – около полумиллиона гривен.

Военное имущество он сдал в ломбарды на Днепропетровщине, а незаконно полученные деньги потратил по собственному усмотрению.

Военному сообщили о подозрении в похищении военного имущества (ч. 4 ст. 410 УК Украины).

Известно, что решается вопрос об избрании подозреваемого меры пресечения, продолжается следствие.

"Моя мама была в Германии с сорок первого по сорок пятый год. Когда-то рассказывала что потеряла кошелек так солдат за ней бежал кричал чтобы ее отдать. Никто не воровал ничего. А тут все воруют слов нет. Еще никого не посадили на пожизненное". Это человек без стыда и совести денег наворовал откупится",

"Сделать как в Китае. Сегодня поймали, завтра похороны. А так безнаказанность будет порождать безнаказанность!",

"Какой ужас люди опомнитесь что вы делаете из-за вас по**нков гибнут наши защитники какой ужас неужели деньги дороже жизни", - пишут украинцы в комментариях.

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