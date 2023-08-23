В Днепропетровской области командир одной из частей похитил военное имущество на полмиллиона гривен.

Объявлено подозрение командиру разведывательного взвода, завладевшему военным имуществом, за которое он отвечал. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса Генерального прокурора.

Речь идет о четырех комплектах портативных радиостанций специального назначения и двух квадрокоптерах, общая стоимость которых составляет 500 тысяч гривен.

Подозреваемый сдал полученное незаконным путем военное имущество в ломбарды на территории Днепропетровщины, получил за это деньги и потратил их по своему усмотрению.

При процессуальном руководстве прокуроров Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона ему объявили о подозрении в похищении военного имущества (ч. 4 ст. 410 Уголовного кодекса Украины). На данном этапе решается вопрос о применении меры предосторожности в отношении командира.

Ранее сообщалось, что ГБР завершило досудебное расследование в отношении двух офицеров одной из воинских частей в Днепропетровской области, незаконно присвоивших более 3,5 млн гривен, предназначенных для выплат военнослужащим.

Офицеры подделали документы и «привлекли» около 10 гражданских лиц в воинскую часть. Эти лица не были связаны со службой, но получали денежные выплаты, в частности, доплаты за участие в боевых действиях. Вырученные деньги незаконно перечислялись организаторам схемы.

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