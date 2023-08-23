Оба фигуранта будут судить по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением.

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование, касающееся действий двух офицеров из одной из воинских частей в Днепропетровской области. Оказалось, что они незаконно присвоили более 3,5 млн. гривен, предназначенных для выплат военнослужащим.

В ходе расследования установлено, что для осуществления противоправной схемы начальник отделения персонала штаба и начальник строевой части подделали документы и "привлекли" около 10 гражданских лиц в воинскую часть. Эти лица никак не связаны со службой, но получали денежные выплаты, включая доплаты за участие в боевых действиях.

Вырученные деньги незаконно перечислялись организаторам этой схемы, что позволило им присвоить более 3,5 млн гривен.

Когда деятельность "схемщиков" привлекла внимание ДБР, один из фигурантов пытался подкупить следователя, предложив ему 10 тысяч долларов США. Этот военный был задержан в феврале во время передачи взятки.

Оба фигуранта будут судить по факту завладения чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

Согласно санкциям этой статьи, виновникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. В ходе предварительного расследования один из военных возместил часть украденных средств на общую сумму более 600 тысяч гривен.

Последние новости Украины:

Напомним, миллионы из бюджета разворовали, раскрыты участники схемы.

Как Politeka.net сообщала, что чиновники прокрутили новую коррупционную схему, скандальные детали.

Также сообщалось Politeka.net, украинец в тюрьме умудрился работать на оккупантов.