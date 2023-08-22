Проведение любых массовых мероприятий в ближайшие дни в Кривом Роге и районе будет запрещено.

Так, проведение в Кривом Роге и Криворожском районе каких-либо массовых мероприятий согласно решению военного руководства запрещено.

Об этом в своем телеграмм-канале сообщил руководитель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

"Запрещено на 23 и 24 августа проведение в Кривом Роге и Криворожском районе каких-либо массовых мероприятий согласно решению военного руководства", - говорится в сообщении руководителя Совета обороны Кривого Рога.

Кроме того, Виталий Ким обратился к украинцам с важным сообщением – эта информация может сохранить здоровье или даже жизнь.

Виталий Ким в своем срочном видеообращении попросил украинцев быть максимально внимательными к воздушным тревогам, пишет Politeka.net.

«Прошу всех ответственно относиться к воздушным тревогам на этой неделе. Из-за того, что у нас День Независимости, а россияне всегда коварны. Мы отменили все официальные мероприятия оффлайн, будем праздновать онлайн. Итого к победе!», - отметил Виталий Ким.

Добавим, ранее стало известно, что в Киеве в День независимости не будут устраивать массовые мероприятия.

На государственном уровне на Крещатике предполагается провести выставку подбитой российской военной техники.

В Минобороны Украины не исключают, что в День Независимости Украины РФ может совершить очередной акт ракетного терроризма.

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Россияне лезут в наступление и хотят реванша – какие территории еще пытаются захватить.

Также сообщалось о последствиях ракетного удара по Кривому Рогу.

Напомним также, что в результате новой атаки на Запорожье под удар попали жилые многоэтажки.