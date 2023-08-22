На рассвете враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Предварительно известно об одном пострадавшем человеке - мужчине оказали помощь, он будет лечиться амбулаторно.

«Побито жилье местных – 20 частных домов. Повреждена линия электропередач», – сообщили в ОГА.

Кроме того, Синельниковский район ночью российская армия атаковала беспилотником – попала по частному предприятию.

Популярные статьи сейчас

Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень

Дело судьи Тандыра, который пьяным сбил нацгвардейца, получило продолжение: что теперь ему светит

"Это будет цель номер один": украинцев предупредили о новой угрозе со стороны РФ

Смертельный пожар в центре Киева: съехались спасатели

Раздавило автомобилем: ужасное ДТП произошло на Днепропетровщине
Показать еще

Вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Еще один удар по району произошел утром – повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.

Ранее в Днепропетровской ОГА сообщали, что Никополь и Марганецкая община снова под вражескими обстрелами.

Российская армия днем ​​21 августа избивала из тяжелой артиллерии.

В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил , что несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено.

Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас производится перезапуск электричеством. В настоящее время частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

Последние новости Украины:

Россияне ночью атаковали Запорожье – что известно о последствиях.

Также сообщалось, что на фронте заметили тревожные перемены.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ пришлось опрокинуть силы на горячее направление.