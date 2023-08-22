На рассвете враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
Предварительно известно об одном пострадавшем человеке - мужчине оказали помощь, он будет лечиться амбулаторно.
«Побито жилье местных – 20 частных домов. Повреждена линия электропередач», – сообщили в ОГА.
Кроме того, Синельниковский район ночью российская армия атаковала беспилотником – попала по частному предприятию.
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Вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили. К счастью, обошлось без погибших и раненых.
Еще один удар по району произошел утром – повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.
Ранее в Днепропетровской ОГА сообщали, что Никополь и Марганецкая община снова под вражескими обстрелами.
Российская армия днем 21 августа избивала из тяжелой артиллерии.
В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил , что несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено.
Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас производится перезапуск электричеством. В настоящее время частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.
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Также сообщалось, что на фронте заметили тревожные перемены.
Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ пришлось опрокинуть силы на горячее направление.