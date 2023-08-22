Страшный взрыв прогремел на рассвете, появились данные о пострадавших и повреждениях.

На рассвете враг нанес ракетный удар по Кривому Рогу, пишет Politeka.net со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.

Предварительно известно об одном пострадавшем человеке - мужчине оказали помощь, он будет лечиться амбулаторно.

«Побито жилье местных – 20 частных домов. Повреждена линия электропередач», – сообщили в ОГА.

Кроме того, Синельниковский район ночью российская армия атаковала беспилотником – попала по частному предприятию.

Вспыхнул пожар, который спасатели оперативно потушили. К счастью, обошлось без погибших и раненых.

Еще один удар по району произошел утром – повреждена линия электропередач и другая гражданская инфраструктура.

Ранее в Днепропетровской ОГА сообщали, что Никополь и Марганецкая община снова под вражескими обстрелами.

Российская армия днем ​​21 августа избивала из тяжелой артиллерии.

В свою очередь мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил , что несколько больниц перешли на генераторы, электроснабжение на них уже восстановлено.

Водопроводная система также перешла на генераторы, сейчас производится перезапуск электричеством. В настоящее время частично обесточены несколько улиц и линий электротранспорта.

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Также сообщалось, что на фронте заметили тревожные перемены.

Кроме того, Politeka.net писала, что ВСУ пришлось опрокинуть силы на горячее направление.