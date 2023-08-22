Злоумышленник и шесть участников его группы были задержаны в результате спецоперации контрразведки Службы безопасности Украины в Днепре еще в январе этого года. Еще один участник сети задержан в августе.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, местный житель, которого еще в начале полномасштабного вторжения рф завербовала вражеская военная разведка, тогда получил задачу от ГРУ (главного управления генштаба вс рф), создать собственную агентурную сеть и перейти в «режим ожидания».

Для маскировки своей разведывательно-подрывной деятельности координатор агентурной сети пользовался своим статусом главы местной общественной организации.

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С весны прошлого года злоумышленники начали собирать информацию о ключевых объектах критической инфраструктуры региона, включая энергогенерирующие предприятия, снабжавшие жилые дома, больницы и промышленные предприятия области электроэнергией. Они корректировали вражеские ракетные удары по Днепру и отчитывались о последствиях атак.

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Полученные от своих информаторов разведданные резидент передавал через анонимные мессенджеры напрямую своему «куратору» из российского гру.

Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.

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