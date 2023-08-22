Злоумышленник и шесть участников его группы были задержаны в результате спецоперации контрразведки Службы безопасности Украины в Днепре еще в январе этого года. Еще один участник сети задержан в августе.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, местный житель, которого еще в начале полномасштабного вторжения рф завербовала вражеская военная разведка, тогда получил задачу от ГРУ (главного управления генштаба вс рф), создать собственную агентурную сеть и перейти в «режим ожидания».
Для маскировки своей разведывательно-подрывной деятельности координатор агентурной сети пользовался своим статусом главы местной общественной организации.
С весны прошлого года злоумышленники начали собирать информацию о ключевых объектах критической инфраструктуры региона, включая энергогенерирующие предприятия, снабжавшие жилые дома, больницы и промышленные предприятия области электроэнергией. Они корректировали вражеские ракетные удары по Днепру и отчитывались о последствиях атак.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Смертельный пожар в центре Киева: съехались спасатели
Раздавило автомобилем: ужасное ДТП произошло на Днепропетровщине
"Нанести удар по…": найден способ, как прекратить российские ракетные атаки по Украине
"Я боюсь!": Приходько отказалась выступать перед украинскими военными, детали
Полученные от своих информаторов разведданные резидент передавал через анонимные мессенджеры напрямую своему «куратору» из российского гру.
Суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы.
Последние новости Украины:
Днепропетровщина потеряла еще двоих защитников.
Также Politeka писала, что в Днепропетровской области при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного.
Кроме того, Politeka сообщала, непогода в Днепре наделала беды, кадры последствий.