Из-за массированных обстрелов в Украине снова начались отключения света и один из способов пережить темные времена является покупка повербанка.

Первое на что нужно обратить внимание при выборе повербанка это его емкость. Она определяет, сколько раз вы сможете зарядить ваше устройство от повербанка. Чем больше мАч (миллиампер-часов), тем больше зарядок он может обеспечить.

Компактные внешние аккумуляторы имеют емкость от 3000 до 6000 мАч и весят около 200-400 грамм. Они способны заряжать смартфоны или небольшие портативные устройства несколько раз.

Следующая категория – аккумуляторы средней емкости от 7000 до 15 000 мАч. Популярными моделями являются те, которые имеют 10 000 или 15 000 мАч. Они позволяют несколько раз зарядить смартфоны, планшеты и даже ноутбуки, а также множество других портативных гаджетов.

Большие внешние аккумуляторы начинаются с емкости 20 000 мАч и выше. Они бывают достаточно массивными и весят несколько килограмм. Однако они способны заряжать весь арсенал гаджетов, включая смарт-часы и ноутбуки.

Выходные порты и скорость зарядки.

Убедитесь, что павербанк имеет подходящие выходные порты для ваших устройств. Повербанки обычно оснащаются несколькими разъемами, включая USB Type-A, Micro-USB и USB Type-C. Некоторые модели также поддерживают зарядку устройств Apple через порт Lightning. Функция быстрой зарядки важна для быстрого заряда как устройств, так и самого аккумулятора.

Сквозная зарядка – функция, позволяющая повербанку заряжаться одновременно с зарядкой других устройств. Не все модели поддерживают эту функцию. Некоторыми моделями повербанков поддерживается беспроводная зарядка через технологию Qi.

Удостоверьтесь, что повербанк обладает механизмами защиты от перегрева, короткого замыкания и перезаряда, чтобы обеспечить безопасное использование.

Бренд и качество.

Приобретайте повербанк у надежных брендов, чтобы избежать проблем с качеством аккумулятора и безопасностью. Просмотрите отзывы пользователей и рейтинги павербанков на интернет-магазинах или в обзорах, чтобы узнать о реальном опыте других людей с конкретными моделями. Сравните параметры и характеристики разных повербанков в пределах вашего бюджета.



Читайте также:

Как быстро зарядить телефон, если у вас мало времени: уловки, о которых не все знают

Как вдвое быстрее зарядить смартфон: простые лайфхаки, которые сэкономят время

Как быстро зарядить телефон, если у вас мало времени: проверенные лайфхаки