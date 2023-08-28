Скидка на газ применяется только к потреблению социальной нормы газа, рассчитываемой отдельно для каждой семьи.

Некоторые граждане Украины могут рассчитывать на полную скидку в 100% на оплату газа. Эта возможность доступна для пяти категорий населения согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социальной защиты".

К категориям граждан Украины, которые могут рассчитывать на полную скидку в размере 100% на оплату газа, относятся:

Лица с инвалидностью в результате войны – 100% скидки; Члены семьи погибшего (умершего) ветерана войны – 100% скидки; Лица с особыми наградами перед Родиной – 100% скидки; Родители умершего лица с особыми наградами – 100% скидки; Вдовы (вдовцы) лица с особыми наградами – 100% скидки.

Важно отметить, что скидка на газ применяется только к потреблению социальной нормы газа, рассчитываемой отдельно для каждой семьи.

Эта норма определяется в соответствии с количеством членов семьи льготника и их потреблением природного газа.

Также следует помнить, что потребители газа в трех областях Украины – Ивано-Франковской, Хмельницкой и Николаевской – начиная с 15 августа, должны передавать показания газовых счетчиков по новым правилам. Это изменение связано с переходом "Ивано-Франковскгаза", "Хмельницкгаза" и "Николаевгаза" в группу "Нафтогаз".

Источник: Газправда.

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