Смертельное ДТП произошло минувшей ночью в Днепропетровской области на улице Центральной села Вербки Павлоградского района.

Там водитель легкового автомобиля « КІА СЕЕD » не справился с управлением и взлетел в кювет.

В результате ДТП погибла пассажирка и была зажата под автомобилем.

«Спасатели вместе с представителями Национальной полиции собственноручно подняли и поставили на колеса транспортное средство. Женщина без признаков жизни, 1996 года рождения, деблокирована и передана сотрудникам полиции», - рассказали спасатели.

В результате ДТП молодую женщину раздавило автомобилем.

Водитель, 1990 года рождения, госпитализирован.

Обстоятельства ужасного ДТП устанавливают сотрудники Национальной полиции.

Ранее спасатели сообщили о трагедии на реке Ингулец, которая произошла возле улицы Старовокзальная Центрально-Городского района города Кривой Рог.

Из реки достали мужчину и погибшую женщину.

«На берегу чрезвычайники пытались реанимировать женщину, но к сожалению она погибла. Мужчину, 1991 года рождения, осмотрели медики. В госпитализации он не нуждался», - сообщали спасатели Днепропетровской области.

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