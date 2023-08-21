Там водитель легкового автомобиля « КІА СЕЕD » не справился с управлением и взлетел в кювет.
В результате ДТП погибла пассажирка и была зажата под автомобилем.
«Спасатели вместе с представителями Национальной полиции собственноручно подняли и поставили на колеса транспортное средство. Женщина без признаков жизни, 1996 года рождения, деблокирована и передана сотрудникам полиции», - рассказали спасатели.
Новая денежная помощь украинцам: кто может рассчитывать на деньги, появился перечень
Сами себя в тупик загнали: под Купянском начались проблемы, оккупанты бросили все силы для захвата
"Какие же вы сильные!": звезда "Голос країни" Салем, показал условия, в которых выживает с военными
Условия перемирия озвучены: украинцам объяснили, когда переговоры с РФ станут возможными
Трагедия произошла с женщиной во время отдыха с тремя мужчинами в Одесской области: "нашли в лесополосе"
В результате ДТП молодую женщину раздавило автомобилем.
Водитель, 1990 года рождения, госпитализирован.
Обстоятельства ужасного ДТП устанавливают сотрудники Национальной полиции.
Ранее спасатели сообщили о трагедии на реке Ингулец, которая произошла возле улицы Старовокзальная Центрально-Городского района города Кривой Рог.
Из реки достали мужчину и погибшую женщину.
«На берегу чрезвычайники пытались реанимировать женщину, но к сожалению она погибла. Мужчину, 1991 года рождения, осмотрели медики. В госпитализации он не нуждался», - сообщали спасатели Днепропетровской области.
Последние новости Украины:
Днепропетровщина потеряла еще двоих защитников.
Также Politeka писала, что в Днепропетровской области при странных обстоятельствах оборвалась жизнь военного.
Кроме того, Politeka сообщала, непогода в Днепре наделала беды, кадры последствий.