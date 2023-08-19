В Днепре исчез защитник – мужчина перестал выходить на связь с родными, сейчас его ищет полиция.

Так, в Днепре исчез военный.

Полиция Днепра разыскивает 43-летнего Фурдуя Руслана Викторовича.

Известно, что 6 августа защитник приехал из Одесской области для прохождения военно-врачебной комиссии в военном госпитале.

В какой-то момент он перестал выходить на связь с родными.

Также сообщается, что последнее местонахождение военного неизвестно.

Поэтому в полиции просят всех, кто владеет любой информацией о пропавшем защитнике, сообщить по номерам: +380506228946, или на спецлинию 102.

Источник: informator .

Ранее сообщалось, что в Днепропетровщине наместник монастыря попал в суд за свои высказывания.

Наместник мужского монастыря Днепропетровской епархии УПЦ МП архимандрит Досифей признал вину.

Священнослужитель признался, что разжигал религиозную рознь.

Также он признался, что оскорблял чувство украинцев по их религиозным убеждениям. Об этом говорится в приговоре Новомосковского горрайонного суда Днепропетровской области.

Находясь в помещении монастыря во время проповеди, архимандрит сказал присутствующим на богослужении обидел заявления о прихожанах католической церкви.

Ему назначено три года лишения свободы условно с увольнением на испытательный срок в 1 год.

Напомним, суд арестовал имущество скандального одесского военкома: "родственники пытались вывезти...".

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