Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили еще одного, уже восьмого, участника агентурной сети российского ГРУ (главного управления генштаба вс рф) в городе Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
Когда его подельников задержали в январе этого года, агент попытался залечь на дно, но недавно он изменил способ связи с российскими спецслужбами и продолжил выполнять их задачи.
Чтобы скрывать свою разведывательно-подрывную деятельность, предатель прикрывался статусом соучредителя местной общественной волонтерской организации.
Действуя в роли "волонтёра", вражеский агент искал местонахождение штабов Вооруженных Сил Украины в районе. Он собирал данные о приблизительном количестве и типах военной техники, которую перемещали по железной дороге к передовым позициям. За перемещениями эшелонов ВСУ злоумышленник наблюдал из офиса общественной организации вблизи железнодорожной развязки.
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Дополнительно агент использовал своих знакомых ради получения информации об украинских военных. Кроме того, он собирал данные о последствиях "прилетов" в Днепре, сливая российским спецслужбам информацию о расположении поврежденных объектов и объемах разрушений.
Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время задержанный находится под стражей. Ему светит пожизненное заключение.
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