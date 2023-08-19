Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины обнаружили еще одного, уже восьмого, участника агентурной сети российского ГРУ (главного управления генштаба вс рф) в городе Днепр. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Когда его подельников задержали в январе этого года, агент попытался залечь на дно, но недавно он изменил способ связи с российскими спецслужбами и продолжил выполнять их задачи.

Чтобы скрывать свою разведывательно-подрывную деятельность, предатель прикрывался статусом соучредителя местной общественной волонтерской организации.

Действуя в роли "волонтёра", вражеский агент искал местонахождение штабов Вооруженных Сил Украины в районе. Он собирал данные о приблизительном количестве и типах военной техники, которую перемещали по железной дороге к передовым позициям. За перемещениями эшелонов ВСУ злоумышленник наблюдал из офиса общественной организации вблизи железнодорожной развязки.

Дополнительно агент использовал своих знакомых ради получения информации об украинских военных. Кроме того, он собирал данные о последствиях "прилетов" в Днепре, сливая российским спецслужбам информацию о расположении поврежденных объектов и объемах разрушений.

Злоумышленнику объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). В настоящее время задержанный находится под стражей. Ему светит пожизненное заключение.

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