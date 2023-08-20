Начальник Днепропетровского областного ТЦК и СП незаконно обогатился на 8,5 млн. гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства Украины по предотвращению коррупции.

Следствие сообщило, что военком за последние несколько лет получил огромные деньги.

В декларации за 2020 год военком указал, что у него и его близких нет денежных активов.

Однако его отец за последние четыре года приобрел имущество на 7,8 млн грн, а именно – две квартиры в Днепре на 1 776 000 грн и 698 950 грн, автомобили VOLKSWAGEN PASSAT стоимостью 359 700 грн, FORD RANGER за 780 000 грн, AUDI А6 за 1 875 000 грн. и VOLKSWAGEN ID.6 стоимостью 1 300 000 грн.

Также отец военкома стал основателем и собственником фирмы с уставным капиталом в 1,1 млн грн.

Жена фигуранта получила в подарок от своего отца 65 тысяч долларов, но его законный доход за всю жизнь намного меньше.

Известно, что военком еще приобрел два земельных участка и жилой дом.

НАПК передало все факты в Специализированную прокуратуру в сфере обороны Восточного региона для открытия уголовного производства и осуществления досудебного расследования.

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