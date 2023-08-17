Об этом, как пишет Politeka.net, сообщили в Днепропетровской ОГА.

Как отмечается, громко было в Новомосковском районе.

«Да, к счастью, местных жителей не задело», - говорится в сообщении.

Без света осталось 10 тыс. человек в двух населенных пунктах. На данный момент проблема уже устранена, дома заживили.

Другие последствия ракетной атаки еще уточняются.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что за прошедшие сутки враг нанес 8 ракетных и 82 авиационных удара, совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

«В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненные среди гражданского населения, в том числе и дети.

Разрушены портовая инфраструктура в Одесской области, жилые дома и другая гражданская инфраструктура Харьковской, Луганской, Донецкой, Днепровской и Херсонской областей», - говорится в новой сводке Генштаба ВСУ.

По уточненной информации, в результате успешной боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны за прошедшие сутки уничтожены 2 крылатых ракеты Х-35/Х-59 и 16 вражеских БпЛА "Shahed-136/131".

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