В Днепропетровской области будут судить недобросовестного предпринимателя.

В 2021 году предприниматель заключил договор с учебным заведением о закупке услуг по возделыванию земельных участков с/х назначения общей площадью около 123 га.

Как сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, не сообщив администрации учебного заведения, предприниматель собрал урожай подсолнечника на 100 га земли и продал.

Действиями мужчины государству был причинен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн.

По ходатайству прокурора уже наложен арест на имущество предпринимателя стоимостью около 5 млн грн.

Прокурорами Жовтоводской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Напомним, столичные чиновники решили заработать на школьном питании.

Сообщается, что весной 2022 года должностное лицо РГА и руководитель коммунального предприятия завладели деньгами из местного бюджета сумму почти 4 млн гривен.

Райгосадминистрация перечислила деньги предприятию по так называемым актам выполненных работ, которые были составлены до заключения договора о предоставлении услуг по питанию для 30 учебных заведений Киева.

О данных услугах по питанию детей в этот период не сообщалось.

Чиновникам инкриминировано завладение средствами местного бюджета и подделка документов.

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