В 2021 году предприниматель заключил договор с учебным заведением о закупке услуг по возделыванию земельных участков с/х назначения общей площадью около 123 га.
Как сообщили в прокуратуре Днепропетровской области, не сообщив администрации учебного заведения, предприниматель собрал урожай подсолнечника на 100 га земли и продал.
Действиями мужчины государству был причинен ущерб на сумму почти 3,5 млн грн.
По ходатайству прокурора уже наложен арест на имущество предпринимателя стоимостью около 5 млн грн.
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Прокурорами Жовтоводской окружной прокуратуры направлен в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Напомним, столичные чиновники решили заработать на школьном питании.
Сообщается, что весной 2022 года должностное лицо РГА и руководитель коммунального предприятия завладели деньгами из местного бюджета сумму почти 4 млн гривен.
Райгосадминистрация перечислила деньги предприятию по так называемым актам выполненных работ, которые были составлены до заключения договора о предоставлении услуг по питанию для 30 учебных заведений Киева.
О данных услугах по питанию детей в этот период не сообщалось.
Чиновникам инкриминировано завладение средствами местного бюджета и подделка документов.
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