В Днепре люди жалуются на дыни и арбузы, продающиеся на маленьких баразах возле домов.

Днепряне покупают дыни и арбузы, чтобы полакомиться ягодами в разгар сезона, но иногда случаются неприятные случаи.

Жительница Днепра пожаловалась на дыни и арбузы, приобретенные на минирынке.

По ее словам, она купила несъедобные бахче на Левобережном и утверждает, что дыня была горькой, воняла дустом или даже чем-то похожим на лекарства. Арбуз был похож на траву, дряблым и недозрелым.

"Все это повезла на дачу и там, конечно, выбросила. Купила вчера, а сегодня сказала им, что нельзя так лгать людям, утверждая на 100%, что оно сладкое и вкусное. Потому что они там зазывают и гарантируют качество. Так мне еще и нахамили". Увидела также, как другие люди ссорятся с этими продавцами и возвращают их арбузы уже разрезанными", – жалуется женщина в комментариях под публикацией.

Такого же мнения и другие пользователи сети в комментариях:

"Не понимаю, зачем покупать, и поддерживать стихийную торговлю там, где ее не должно быть вообще. А потом все удивляются, чего же это с*ач разведен после торгашей. Покупаю или в магазине, или на крытом рынке где уплачено городское",

"Какого такого вобще это происходит под жилым домом? Никто не отвечает ни за качество товара ни за вес ни за что! 102 если каждый день вызывать, через неделю их не будет", - пишуть у коментарях.

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