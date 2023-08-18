С начала 2023 года на Днепропетровщине было зафиксировано более 5,2 тысяч случаев интернет-мошенничества.

В Днепре был задержан мужчина. В частности, жителя Днепра подозревают в мошенничестве, он якобы присвоил более двух миллионов гривен. Подробности дела сообщили в пресс-службе Нацполиции.

По данным, опубликованным на веб-сайте Национальной полиции региона, этот мужчина выдавал себя за опытного предпринимателя и предлагал услуги оптовой торговли бытовыми товарами.

Полиция установила, что подозреваемый, которому 42 года и являющийся жителем Днепра, обращался к потенциальным жертвам с обещанием приобретения товаров по более низким ценам, чем рыночные. Он утверждал, что это возможно благодаря его "зарубежным бизнес-партнерам".

Однако оказалось, что во время передачи денег мужчина намеревался завладеть ими, не выполняя обязательства покупать и передавать бытовую технику. Таким образом, он обманул троих местных жителей.

Сумма, на которую он подозревается в обмане, составляет около 2,5 миллиона гривен. Подозреваемому сообщили о статье 190 Уголовного кодекса Украины, по которой ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

Это только один из случаев мошенничества в регионе. С начала 2023 года на Днепропетровщине было зафиксировано более 5,2 тысяч случаев интернет-мошенничества. Эти преступления чаще всего касались онлайн-покупок, оплаты за дрова, генераторы и удобрения.

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