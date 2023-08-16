На Днепропетровщине ребенок проглотил капсулу для стирки.

Так, ребенок отравился капсулой для стирки на Днепропетровщине.

Местные телеграмм-каналы сообщают, что в Криворожском районе двухлетний мальчик случайно разгрыз капсулу для стирки, его госпитализировали.

Телеграмм-канал " Днепр реальный " сообщает, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное.

Сейчас все детали произошедшего - выясняются.

Недавно сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.

Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.

Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.

К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.

Кроме того, ранее стало известно, что Криворожская служба по делам детей изъяла из неблагополучных семей 10 детей.

Сотрудники служб по делам детей с начала 2023 года провели 468 рейдов и обнаружили без надзора 124 ребенка.

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