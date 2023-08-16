Так, ребенок отравился капсулой для стирки на Днепропетровщине.
Местные телеграмм-каналы сообщают, что в Криворожском районе двухлетний мальчик случайно разгрыз капсулу для стирки, его госпитализировали.
Телеграмм-канал " Днепр реальный " сообщает, что сейчас состояние ребенка удовлетворительное.
Сейчас все детали произошедшего - выясняются.
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Недавно сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.
Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.
Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.
К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.
Кроме того, ранее стало известно, что Криворожская служба по делам детей изъяла из неблагополучных семей 10 детей.
Сотрудники служб по делам детей с начала 2023 года провели 468 рейдов и обнаружили без надзора 124 ребенка.
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