Очевидцы удара по Днепру сообщили, что слышали и видели, как утром летели ракеты.

Жители Днепра Юлия и Артем сообщили, что живут в 600 метрах от места попадания, они проснулись от свиста ракеты.

"Взрыв, все затряслось, собака лаяла, тоже испугалась. Мы думали, что близко прилетело. Конечно, был шок, что так близко. Это был спорткомплекс, куда мы ходили заниматься плаванием три года. Мы ходим сюда гулять", — сообщили очевидцы.

"У нас балкон выходит на проспект. Первую ракету мы просто услышали, а вторую даже видели – как летела", – говорит днепрянин Александр.

Источник: Суспільне.

Напомним, сегодня 15 августа, оккупанты рано утром ударили по промышленному предприятию, повредили водно-спортивный объект в городе.

15 августа в 4.20 вражеские войска атаковали город Днепр, под вражескую атаку попало промышленное предприятие, возник пожар, его оперативно ликвидировали спасатели.

В результате атаки пострадали, есть разрушение гражданской инфраструктуры, а также поврежден водный-спортивный объект - разбитые окна, разбитый фасад и внутренняя стена помещения.

Пока известно, что полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах попадания и падения обломков, фиксируют нарушения законов и обычаев войны со стороны россиян.

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