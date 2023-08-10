С 11 августа в Днепропетровской области начнут работать камеры автофиксации правонарушений.

Как сообщает потрульная полиция Украины, размещение камер в пределах города Днепр (максимальная скорость - 50км/ч или 70 км/ч с 1 апреля по 1 ноября при условии принятия решения Днепровским городским советом) будет:

ул. Набережная Заводская, 64 (в направлении просп. Свободы);
ул. Набережная Победы, 38-А (по направлению Пешеходный мост).

деньги, штраф, коррупция

Кроме того, известно о размещении камер в пределах города Кривой Рог (максимальная скорость - 50км/час):

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Ул. Свободной Ичкерии, 11 (в направлении ул. 80-й ДШБ)
Ул. Свободной Ичкерии, 13 (в направлении ул.Медова)

Размещение камер на трассе М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино через город Днепр (максимальная скорость – 50км/час):

  • в направлении г. Хмельницкий - 371км+527
  • в направлении г. Винница - 404км+377
  • в направлении г. Умань - 404км+640
  • в направлении г. Хмельницкий – 376км+261.

Общее количество фиксационных приборов достигнет 215.

полиция, патрульная полиция

Ответственность за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 340 грн., а за более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

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