На дорогах Украины приступят к работе еще 50 комплексов автофиксации правонарушений.

С 11 августа в Днепропетровской области начнут работать камеры автофиксации правонарушений.

Как сообщает потрульная полиция Украины, размещение камер в пределах города Днепр (максимальная скорость - 50км/ч или 70 км/ч с 1 апреля по 1 ноября при условии принятия решения Днепровским городским советом) будет:

ул. Набережная Заводская, 64 (в направлении просп. Свободы);

ул. Набережная Победы, 38-А (по направлению Пешеходный мост).

Кроме того, известно о размещении камер в пределах города Кривой Рог (максимальная скорость - 50км/час):

Ул. Свободной Ичкерии, 11 (в направлении ул. 80-й ДШБ)

Ул. Свободной Ичкерии, 13 (в направлении ул.Медова)

Размещение камер на трассе М-30 Стрый – Умань – Днепр – Изварино через город Днепр (максимальная скорость – 50км/час):

в направлении г. Хмельницкий - 371км+527

в направлении г. Винница - 404км+377

в направлении г. Умань - 404км+640

в направлении г. Хмельницкий – 376км+261.

Общее количество фиксационных приборов достигнет 215.

Ответственность за превышение скорости более чем на 20 км/ч составляет 340 грн., а за более чем на 50 км/ч – 1700 грн.

Последние новости в Украине:

Штрафы за прослушивание российской музыки, закон уже в Раде: сколько придется платить за нарушение.

Как сообщала Politeka, в Украине идет подготовка к возобновлению довоенного состояния системы налогообложения.

Также Politeka писала, что новые штрафы для украинцев - кому придется заплатить 850 гривен.