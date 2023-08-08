31-летний житель города Кривой Рог, временно находившийся во Львовской области, обеспечивал "клиентов" документами для пересечения границы во время действия военного положения.

Как сообщает пресс-служба ГНСУ, в "документах" говорилось, что гражданин якобы является диаконом религиозной общины.

Как причина выезда за границу – была цель сотрудничества с религиозными благотворительными организациями для получения гуманитарной помощи.

Мужчины были задержаны на Львовщине, при попытке очередного незаконного трансфера.

Следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 2 ст. 332 (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины.

Известно, что санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до семи лет.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей.

К слову, Пограничники задержали пятерых нарушителей у государственной границы Украины.

Так, дежурную группу мужчин призывного возраста охранники границы задержали на одном из участков Черновицкой области.

Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пятеро жителей Днепропетровской области на автомобиле двигались в сторону границы с Румынией.

Однако их заметил и остановил пограничный наряд.

На всех задержанных составили протоколы об административных правонарушениях.

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