Так, очередную группу мужчин призывного возраста охранники границы задержали на одном из участков Черновицкой области.

Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пятеро жителей Днепропетровской области на автомобиле двигались в сторону границы с Румынией.

Однако их заметил и остановил пограничный наряд.

На всех задержанных составили протоколы об административных правонарушениях.

"Отметим, что в выявлении и задержании нарушителей активное участие принимают курсанты Национальной академии Госпогранслужбы, которые проходят стажировку в пограничных подразделениях", - говорится в сообщении.

"Боже совсем дети", - пишут в комментариях украинцы, имея в виду, что на фото среди задержанных на госгранице есть молодые ребята.

Напомним, о скандале с выездом мужчин еще на 3 года, сын "инициатора" предложения живет за границей.

По словам бывшего советника главы МВД, закрытая граница для мужчин необходима, поскольку украинская нация рискует исчезнуть.

В сети украинцы гневно отреагировали на инициативу Денисенко, а затем стала известна еще одна деталь, вызвавшая шквал критики.

Как оказалось, сын самого Денисенко в последнее время живет за границей и активно путешествует, снимая это на видео - парень ведет свой блог в YouTube.

Однако, как давно парень находится за границей, пока неизвестно.

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