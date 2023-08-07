Так, очередную группу мужчин призывного возраста охранники границы задержали на одном из участков Черновицкой области.
Как сообщили в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, пятеро жителей Днепропетровской области на автомобиле двигались в сторону границы с Румынией.
Однако их заметил и остановил пограничный наряд.
На всех задержанных составили протоколы об административных правонарушениях.
"Отметим, что в выявлении и задержании нарушителей активное участие принимают курсанты Национальной академии Госпогранслужбы, которые проходят стажировку в пограничных подразделениях", - говорится в сообщении.
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Живет всю войну за границей: Стало известно чем занимается сын Денисенко, предложивший запретить на три года выезд мужчинам после победы
Предложение запретить выезд мужчинам еще на 3 года возмутило украинцев: "Будет бежать все живое!"
"Боже совсем дети", - пишут в комментариях украинцы, имея в виду, что на фото среди задержанных на госгранице есть молодые ребята.
Напомним, о скандале с выездом мужчин еще на 3 года, сын "инициатора" предложения живет за границей.
По словам бывшего советника главы МВД, закрытая граница для мужчин необходима, поскольку украинская нация рискует исчезнуть.
В сети украинцы гневно отреагировали на инициативу Денисенко, а затем стала известна еще одна деталь, вызвавшая шквал критики.
Как оказалось, сын самого Денисенко в последнее время живет за границей и активно путешествует, снимая это на видео - парень ведет свой блог в YouTube.
Однако, как давно парень находится за границей, пока неизвестно.
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