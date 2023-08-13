Военный из Днепра отмечает, что реальная ситуация на войне отличается от того, что показывают по телевизору.

Геннадий Поляков из Днепра, бывший тренер школы казацких боевых искусств "Спас-Штурм" и сейчас боец ​​3-й отдельной штурмовой бригады, рассказал о своем боевом пути и стычках с врагом в программе "Шах и мат" на телеканале "Відкритий".

До того, как началось полномасштабное вторжение, он готовил своих воспитаников к Международному фестивалю национальных боевых искусств, но в результате ему пришлось изменить планы.

Решив присоединиться к собратьям, Геннадий называет свое решение "выбором без выбора", поскольку большую часть своей жизни он посвятил воспитанию молодежи в духе патриотических казацких традиций.

24 февраля 2022 года он собрал собратьев и поступил в 98 батальон ТРО "Азов". Во время войны он воевал на Запорожском и Донецком направлениях, а в Бахмуте получил серьезное ранение в результате вражеских обстрелов.

Геннадий отмечает, что реальная ситуация на войне отличается от того, что показывают по телевизору. Постоянные обстрелы, недостаточность логистики и опасная эвакуация раненых делают этот конфликт очень сложным и изнурительным.

"То, что я увидел в Бахмуте тогда, и то, о чем рассказывают ребята сейчас, этого никогда не покажут по телевизору. Сложно, очень сложно со всех сторон. Сложно в плане плотности обстрелов, огневого контакта с боевой пехотой, логистики, потому что дороги отсутствуют. Эвакуация раненых происходит под постоянными обстрелами, мероприятие на позиции тоже под обстрелами", – вспоминает защитник.

К сожалению, осколок остался в голове, потому на фронт врачи вернуться не разрешают.

Геннадий Поляков еще восстанавливается после ранения и присоединился к рекрутинговому центру 3 отдельной штурмовой бригады, где готовят добровольцев к войне и учат их выполнять профессиональные боевые задания.

После победы Геннадий планирует прежде всего сосредоточиться на своей семье и собратьях, почтить память уже не вернувшихся и начать восстановление Украины. Он гордится своим участием в защите страны и мечтает о будущем, когда Украина будет свободной и сильной.

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