В Кривом Роге у людей из кранов течет вода зеленого цвета.

Экологи категорически не советуют жителям Днепропетровска употреблять воду в сыром виде из крана.

Также экологи прогнозируют, что вода будет оставаться в плохом состоянии еще долго.

В частности, эколог ГС «Экологический совет Криворожья» Иосиф Маяков сообщил, что сейчас вода идет из Кресовского водохранилища, а для транспортировки используется 33 канал, не работавший лет 25-30.

"Можете представить, что там накопилось? А через него сейчас течет вода. Конечно, она будет плохой. Но другого выхода нет. Надо потерпеть, пока не заработает основной канал. Или примерно где-то через год может она и очистится", — сообщил эколог Маяков.

Также сообщается, что лучше всего для употребления сейчас покупать бутылированную воду, потому что фильтры не смогут полностью очистить воду.

В Кривбассводоканале добавили, чтобы обеспечить жителей города хотя бы какой-то водой - она ​​выкачивается из местного пруда и доставляется в очистные сооружения.

Уже потом подается в дома криворожцев, но в водоканале к низкому качеству воды не было готово ни оборудование, ни реагенты, ни отстойники с фильтрами.

Телеграмма-канал "Реальный Днепр" публикует кадры странной воды в регионе. Местные жалуются, что вода не только грязная, но и зловонная.

Источник: Свои Кривой Рог.

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