В Кривом Роге мужчина выстрелил в ребенка.

Как сообщают местные телеграмм-каналы, вчера, 2 августа, 7-летний мальчик играл на газоне у дома.

Предварительно нападающий стрелял из окна и попал ребенку в спину.

Мальчика забрали медики "скорой". Он получил легкие телесные повреждения.

По словам соседей, стрелок раньше любил устраивать «тир» по собакам.

Также сообщается, что в Днепре пьяный мужчина попал в руку старушки, которая сидела на скамейке перед подъездом.

Телеграмм-канал "Реальный Днепр" сообщил, что страшное событие произошло на ж/м Красный Камень. Местные информируют, что оружие, из которого стрелял мужчина - это было пневматическое ружье.

Скорую помощь вызвали соседи, услышавшие крики о помощи женщины. Медперсонал оказал необходимую помощь пожилой женщине.

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Утром анонимные каналы в Telegram опубликовали видеозапись, на которой можно увидеть около пяти человек, одетых в военную форму, преследующих мужчину в парковой зоне.

Они требуют от него "лежать на земле" и громко кричат ​​"стреляй в ноги". Также на видео можно услышать фразы "почему вы за мной бегали" и "вызовите полицию".

Полиция проводит расследование и устанавливает лиц, участвовавших в данном инциденте.

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