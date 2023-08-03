В Кривом Роге мужчина выстрелил в ребенка.
Как сообщают местные телеграмм-каналы, вчера, 2 августа, 7-летний мальчик играл на газоне у дома.
Предварительно нападающий стрелял из окна и попал ребенку в спину.
Мальчика забрали медики "скорой". Он получил легкие телесные повреждения.
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По словам соседей, стрелок раньше любил устраивать «тир» по собакам.
Также сообщается, что в Днепре пьяный мужчина попал в руку старушки, которая сидела на скамейке перед подъездом.
Телеграмм-канал "Реальный Днепр" сообщил, что страшное событие произошло на ж/м Красный Камень. Местные информируют, что оружие, из которого стрелял мужчина - это было пневматическое ружье.
Скорую помощь вызвали соседи, услышавшие крики о помощи женщины. Медперсонал оказал необходимую помощь пожилой женщине.
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Утром анонимные каналы в Telegram опубликовали видеозапись, на которой можно увидеть около пяти человек, одетых в военную форму, преследующих мужчину в парковой зоне.
Они требуют от него "лежать на земле" и громко кричат "стреляй в ноги". Также на видео можно услышать фразы "почему вы за мной бегали" и "вызовите полицию".
Полиция проводит расследование и устанавливает лиц, участвовавших в данном инциденте.
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