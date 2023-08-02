В результате ракетного удара по Кривому Рогу погибли шесть человек, среди которых была и Ирина Киянчук, которая более 45 лет учит детей

31 июля Россия атаковала Кривой Рог ракетой, из-за чего шесть человек погибли. Среди них – учительница одного из учебных заведений Ирина Киянчук, о которой рассказала ее коллега, заместитель директора Елена Кисель, передает "Суспільне".

Как рассказала ее подруга, она сразу пошла к ней домой, когда та не ответила на телефонный звонок после ракетной атаки. По ее словам, у них была договоренность друг другу звонить по телефону, если что-то случалось. Ирина жила одна, ведь муж умер, а сын жил отдельно со своей семьей.

Когда подруга прибежала в дом, то увидела горящую квартиру коллеги. Но до последнего надеялись, что спасатели ее достанут живой из-под завалов. Но, к сожалению, по словам Елены, чуда не случилось.

Около 45 лет Ирина отдала свою профессию. Елена проработала со своей подругой около 20 лет. Как отметила коллега, женщина очень любила как своих внуков, так и учащихся.

"Она была человеком, который говорил, что не бывает плохих детей. Очень много времени уделяла своим внукам, Маша и Миша были для него всем. Так же было со школьниками. Дети, которые сейчас узнают, они в полном шоке, как и взрослые" , – рассказала Елена.

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