Руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства Внутренних дел Украины.
Фигурант зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м².
За полтора года полномасштабного вторжения рф на территорию Украины руководитель областного ТЦК успел оформить на отца автомобили и две квартиры на территории города Днепра.
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Сообщается, что правохранители провели обыски по месту работы и проживания начальника областного ТЦК и близкого окружения, которые были привлечены к преступной деятельности.
В Нацполиции добавили, что военкому грозит лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Напомним, из-за коррупционных схем задержаны чиновники военкоматов в трех областях.
Как сообщает Национальная полиция Украины, задержание чиновников прошли в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Суммы взяток, получаемых фигурантами, колебались от 9000 гривен до 1500 долларов.
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