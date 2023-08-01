Днепропетровский военком за время военного положения приобрел имущество на 350 000 долларов.

Руководитель областного ТЦК успел оформить на отца несколько автомобилей и две квартиры на территории города Днепр.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства Внутренних дел Украины.

Фигурант зарегистрировал на члена семьи предприятие, которое приобрело нежилое помещение общей площадью около 500 м².

За полтора года полномасштабного вторжения рф на территорию Украины руководитель областного ТЦК успел оформить на отца автомобили и две квартиры на территории города Днепра.

Сообщается, что правохранители провели обыски по месту работы и проживания начальника областного ТЦК и близкого окружения, которые были привлечены к преступной деятельности.

В Нацполиции добавили, что военкому грозит лишение свободы до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.

Напомним, из-за коррупционных схем задержаны чиновники военкоматов в трех областях.

Как сообщает Национальная полиция Украины, задержание чиновников прошли в Волынской, Днепропетровской и Черновицкой областях. Суммы взяток, получаемых фигурантами, колебались от 9000 гривен до 1500 долларов.

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