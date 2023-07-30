Местные телеграмм-каналы сообщают, что водитель не справился с управлением и авто вылетело на тротуар.

В этот момент по тротуару шла беременная женщина. Машина двигалась к перекрестку с улицей Гетманской.

Авто отбросило на тротуар и сбило женщину, а затем автомобиль въехал в дерево. Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали.

Криворожское районное управление полиции сообщило, что беременная женщина жива, но находится в тяжелом состоянии в больнице.

Водитель сообщил, что его подрезал другой автомобиль и из-за скользкой дороги он случайно оказался на обочине, из-за этого якобы и произошла авария.

На месте происшествия работают правоохранители и медики. Пока известно, что у пострадавшей травма ноги.

Официальной информации по аварии пока нет. Все подробности устанавливаются.

Источник: rudana.com.ua.

Напомним, что возле села Кошмановка в Полтавской области произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовика.

На месте аварии погиб водитель маршрутки и пострадала пассажирка.

Авария произошла сегодня, 26 июля, в 13.15 на трассе Полтава-Красноград.

Столкнулись грузовик КРАЗ и рейсовый автобус "Днепр-Сумы", на месте трагедии погиб водитель автобуса.

На момент ДТП в автобусе находились 12 пассажиров, известно, что один из пострадавших был госпитализирован в ближайшую больницу.

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