На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции вместе с экспертами по взрывотехнике.

Во время отдыха на берегу пруда, находящегося у кольца Скоростного трамвая в Кривом Роге, жители города обнаружили опасный предмет – десять гранат на дне водоема. Этот инцидент стал причиной немедленного уведомления полиции.

По сообщению районного управления полиции, найденные гранаты в ставку в Металлургическом районе привлекли внимание находящихся там людей, и они решили сообщить об этом правоохранительным органам. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции вместе с экспертами по взрывотехнике.

Пока еще неизвестно, как именно эти взрывоопасные предметы оказались на дне пруда. Сотрудники полиции расследуют обстоятельства этого случая и рассматривают возможность внесения сведений о найденных гранатах в Единый реестр данных о вещественных доказательствах.

Это не единственный подобный случай, имевший место недавно. Недавно в реке Латорица на территории Мукачево также был обнаружен взрывоопасный предмет, а именно ручная граната, датируемая временами Второй мировой войны. В указанном случае аварийно-спасательный отряд специального назначения ГСЧС обеспечил эффективную нейтрализацию и извлечение гранаты из воды.

Важно отметить, что граната представляет собой оружие со специальным назначением, которое используется для поражения живой силы с помощью фугасного действия взрывчатки и обломков, образованных при разрушении металлической оболочки.

Источник: Информатор.

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