В Днепропетровской области на пляже травмировался ребенок.
Об этом рассказала руководительница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева.
Так, 23 июля в больницу в Днепре поступил вызов об 11-летнем мальчике, который получил травму головы.
Сообщается, что инцидент произошел в поселке Карнауховка Каменского района. На место выехали медики скорой помощи.
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Стало известно, что на утесе Днепра стояла легковушка, в то время, на берегу у воды отдыхали люди.
В какой-то момент в авто снялся ручной тормоз и он начал катиться вниз с утеса, задев мальчика, который был на пляже.
Ребенок упал и получил травму головы.
Медики оперативно осмотрели пострадавшего ребенка и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.
В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в одну из больниц Днепра.
Все обставили случившееся - выясняются.
Источник: dnepr.info.
К слову, недавно на Днепропетровщине произошла удивительная "авария" на пляже.
В СМИ сообщают, что инцидент произошел из-за того, что водитель пытался подъехать очень близко к воде.
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