Недалеко от Днепра авто слетело с утеса и травмировало мальчика.

В Днепропетровской области на пляже травмировался ребенок.

Об этом рассказала руководительница Каменской станции областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Быданцева.

Так, 23 июля в больницу в Днепре поступил вызов об 11-летнем мальчике, который получил травму головы.

Сообщается, что инцидент произошел в поселке Карнауховка Каменского района. На место выехали медики скорой помощи.

Стало известно, что на утесе Днепра стояла легковушка, в то время, на берегу у воды отдыхали люди.

В какой-то момент в авто снялся ручной тормоз и он начал катиться вниз с утеса, задев мальчика, который был на пляже.

Ребенок упал и получил травму головы.

Медики оперативно осмотрели пострадавшего ребенка и диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

В тяжелом состоянии мальчика госпитализировали в одну из больниц Днепра.

Все обставили случившееся - выясняются.

Источник: dnepr.info.

К слову, недавно на Днепропетровщине произошла удивительная "авария" на пляже.

В СМИ сообщают, что инцидент произошел из-за того, что водитель пытался подъехать очень близко к воде.

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