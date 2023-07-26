Так, в Кривом Роге нашли тело женщины, только что вернувшейся из Польши.
Погибшую женщину обнаружили на лестнице своего дома в Центрально-Городском районе, информацию о преступлении подтвердить в полиции.
Как сообщают местные СМИ, предварительно известно, что женщину убили. Пока злоумышленника разыскивают.
Есть подозреваемый, а неподалеку от места убийства женщины нашли кровь предполагаемого нападающего, ведь жертва сопротивлялась.
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Соседи сообщили, что женщина несколько дней назад вернулась из заработков в Польше. Местные добавили, что у нее осталось трое детей.
Известно, что следственные действия продолжаются.
Источник: Свои Кривой Рог.
Ранее сообщалось, что в польском городе Ополе произошло неприятное событие, когда пьяный мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку, которая находилась на остановке с тремя детьми в возрасте 8, 10 и 13 лет.
Пьяная пара, в возрасте 25-27 лет, обратила внимание на то, что мать разговаривала с детьми на украинском языке. Во время этого пара подошла к ним и стала оскорблять и конфликтовать с украинцами.
Украинка тогда позвонила по телефону в полицию. Об этом инциденте также было сообщено в прокуратуру.
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