Трагедия произошла с недавно вернувшейся из Польши женщиной.

Так, в Кривом Роге нашли тело женщины, только что вернувшейся из Польши.

Погибшую женщину обнаружили на лестнице своего дома в Центрально-Городском районе, информацию о преступлении подтвердить в полиции.

Как сообщают местные СМИ, предварительно известно, что женщину убили. Пока злоумышленника разыскивают.

Есть подозреваемый, а неподалеку от места убийства женщины нашли кровь предполагаемого нападающего, ведь жертва сопротивлялась.

Соседи сообщили, что женщина несколько дней назад вернулась из заработков в Польше. Местные добавили, что у нее осталось трое детей.

Известно, что следственные действия продолжаются.

Источник: Свои Кривой Рог.

Ранее сообщалось, что в польском городе Ополе произошло неприятное событие, когда пьяный мужчина и женщина напали на 45-летнюю украинку, которая находилась на остановке с тремя детьми в возрасте 8, 10 и 13 лет.

Пьяная пара, в возрасте 25-27 лет, обратила внимание на то, что мать разговаривала с детьми на украинском языке. Во время этого пара подошла к ним и стала оскорблять и конфликтовать с украинцами.

Украинка тогда позвонила по телефону в полицию. Об этом инциденте также было сообщено в прокуратуру.

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