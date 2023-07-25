На Днепропетровщине аферист обманывал людей, которые пострадали из-за нехватки воды после подрыва Каховской ГЭС.

Так, в Никопольском районе 38-летний мужчина через интернет проворачивал циничную схему.

В полицию обратились шесть потерпевших, которые покупали баки для воды по объявлению на одном из сайтов в сети.

Пострадавшие сообщили, что совершили предоплату и продавец сразу переставал выходить на связь.

Полицейские оперативно установили, что аферистов оказался ранее уже неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина.

В июне этого года злоумышленник размещал объявления о продаже баков для воды на сто литров.

Когда мошенник получал предоплату за товар – деньги присваивал себе и не отвечал на звонки и уведомления.

Во время обысков у фигуранта дела изъяли мобильный телефон и часть денег, возвращенных пострадавшим жителям Днепропетровщины.

Сообщается, что злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении шести фактов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области украли новое оборудование по лифтам.

В Кривом Роге разворовали лифтовое оборудование, которое недавно обновили.

Так, сообщается, что в микрорайоне Горняцком неизвестные воры вырезали и украли лифтовые кабели.

Теперь в 14 домах из-за кражи пассажирские подъемники остановились.

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Напомним, барабанов оказалось мало, чиновники попались на странной закупке для укрытий.

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