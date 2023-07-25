Так, в Никопольском районе 38-летний мужчина через интернет проворачивал циничную схему.
В полицию обратились шесть потерпевших, которые покупали баки для воды по объявлению на одном из сайтов в сети.
Пострадавшие сообщили, что совершили предоплату и продавец сразу переставал выходить на связь.
Полицейские оперативно установили, что аферистов оказался ранее уже неоднократно судимый за имущественные преступления мужчина.
В июне этого года злоумышленник размещал объявления о продаже баков для воды на сто литров.
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Когда мошенник получал предоплату за товар – деньги присваивал себе и не отвечал на звонки и уведомления.
Во время обысков у фигуранта дела изъяли мобильный телефон и часть денег, возвращенных пострадавшим жителям Днепропетровщины.
Сообщается, что злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении шести фактов преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области украли новое оборудование по лифтам.
В Кривом Роге разворовали лифтовое оборудование, которое недавно обновили.
Так, сообщается, что в микрорайоне Горняцком неизвестные воры вырезали и украли лифтовые кабели.
Теперь в 14 домах из-за кражи пассажирские подъемники остановились.
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Напомним, барабанов оказалось мало, чиновники попались на странной закупке для укрытий.
Как писала Politeka, вместо ремонта в укрытие закупили барабанов на 900 тысяч детали скандала.
Также Politeka сообщала, что у странских чиновников поймали на странных закупках.