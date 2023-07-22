На Днепропетровщине в Кривом Роге, 22 июля, прошел повторный митинг медицинских работников, которым, по их словам, задолжали зарплату. Протестовали несколько десятков медиков из больниц №1, №7 и №11, присоединившись к акции, состоявшейся неделю назад.
Участница акции, работница 7-й больницы, Ирина Шеремет, сообщила в разговоре с журналистами, что в ее заведении персоналу задолжали зарплату почти полгода - с февраля по май. Она отметила, что в начале июня был выплачен только аванс за май.
Депутат Криворожского городского совета, Наталья Шишко, рассказала, что вопрос о выплате зарплат медикам будет решаться на ближайшей сессии горсовета. По ее словам, из городского бюджета будут выделены средства на погашение долгов перед медицинскими работниками.
Ситуация с задолженностью за зарплату стала предметом общественной заботы, и медики пытаются привлечь внимание власти к этой проблеме, влияющей на их жизнедеятельность и стабильность.
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Стоит отметить, что в начале июля 2023 стало известно, что в течение пяти месяцев работники одной из больниц в Кривом Роге столкнулись с проблемами с выплатой зарплаты в полном объеме. По словам терапевта Виталия Матяха, персонал больницы получил деньги только за первую половину февраля и за вторую половину мая.
Ситуация с задолженностью зарплаты негативно сказалась на жизни медицинских работников, долгое время не получавших вовремя свои заслуженные деньги за труд. Задолженность по выплате зарплаты влияет на финансовое состояние работников и может ставить под угрозу их способность выполнять профессиональные обязанности должным образом.
Источник: Суспільне.
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