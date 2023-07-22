21 июля 2023 стало известно о трагической гибели молодого военного капеллана Марка Купчененко из Днепропетровщины. Он попал в ДТП, когда отправлялся на похороны своего собрата, жизнь которого также унесла авария на дороге.
Лишь 8 июля Марк праздновал свой 27-й день рождения, а теперь его жизнь внезапно прекратилась из-за этого страшного события. Марк с позывным "Капеллан" был действительно уязвимым, но мужественным и преданным своей службе. Его внутренняя сила, безграничная вера и внутренний свет останутся в памяти тех, кто имел счастье познакомиться с ним.
"Это был человек, который жил Украиной, жил верой в Бога. Мы познакомились с Марком в 2022 году. Он ничего не боялся и делал все для других. Я помогала ему и его ребятам чем могла, он произвел на меня большое впечатление – молодой, умный и образованный. Это неожиданная потеря, очень болезненная новость", – рассказала журналистам волонтер Наталья Шум.
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Марк Купчененко всегда ставил ценности своей страны и веру выше своих личных интересов. В одном из своих видео он рассказывал о своем участии в спасательных операциях после ракетного удара ресторана в Краматорске, где спас раненых и вытащил тела погибших из-под завалов. Его действия и самопожертвование были поразительными.
Марк Купчененко отдавал дань уважения украинским героям, которые стоят на защите страны и сдерживают российскую агрессию. Его последнее публичное сообщение было посвящено высокой цене, которую платят украинские герои за свою отвагу и верность родине.
Смерть Марка Купчененко – большая потеря для всех, кто знал его, но его жертва и служба всегда будут оставаться примером преданности и героизма всем вокруг. Его память будет жить среди тех, кого он благодарно называл своими братьями.
Источник: Днепровская панорама.
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