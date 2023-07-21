Суд вынес приговор информатору российских спецслужб, который наводил вражеские удары по подразделениям ВСУ в Днепропетровской области.

Злоумышленник, собиравший разведданные о дислокации логистических центров Сил обороны на территории Днепропетровской области, получил реальный срок заключения. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как установило следствие, главной целью задержанного было установление точных координат баз технического обслуживания украинской военной техники. Полученную информацию предатель передавал российской стороне, чтобы они могли подготовить прицельные воздушные удары по объектам нашей страны.

За каждую успешно выполненную задачу в пользу российских захватчиков злоумышленник получал финансовое вознаграждение.

Оказалось, что информатором российских спецслужб был житель Синельниковского района. Он начал сотрудничать с оккупантами после начала полномасштабного вторжения рф, по своей инициативе публикуя в соцсетях фотографии и видео с мест расположения ВСУ. Именно так он попал в поле зрения вражеских спецслужб, предложивших ему сотрудничество за деньги.

Поймали предателя в ходе контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Днепропетровской области весной 2023 года.

Учитывая, что злоумышленник сотрудничал со следствием, суд назначил ему наказание в виде 8,5 лет тюремного заключения. Фигуранта признали виновным по ч. 3 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении Вооруженных Сил Украины или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения).

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Как писала Politeka, россиянина разоблачили в самом позорном, украинский суд дал ему 15 лет лишения свободы.

Также Politeka сообщала, предатель пытался сорвать украинское контрнаступление под Бахмутом.