Следствие продолжает расследование для установления всех обстоятельств ее преступной деятельности.

СБУ задержала работницу Укрзализныци, которая готовила воздушный удар россии по логистическим путям Сил обороны на Днепропетровщине.

Служба безопасности Украины задержала должностное лицо из Укрзализныци, которое было привлечено к сотрудничеству с российскими военными для сбора разведывательных данных о местонахождении объектов Сил обороны на территории Днепропетровщины. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.

Женщина обнародовала предложения оказать помощь оккупационным войскам в российских пабликах, из-за чего попала в поле зрения российской спецслужбы. Объяснила свое желание тем, что всегда ненавидела Украину.

По указанию своего российского "куратора" она собирала информацию о стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры Украины для подготовки воздушных атак с целью нанесения ущерба национальной безопасности.

Оперативные работники СБУ вовремя обнаружили и задержали злоумышленницу в Днепре по месту жительства. Во время обыска у нее был найден мобильный телефон, который использовала для связи с российским "куратором" и сбора разведданных.

Пока женщина находится под стражей, а следствие продолжает расследование для установления всех обстоятельств ее преступной деятельности. Согласно Уголовному кодексу Украины, ей может грозить до 8 лет лишения свободы по данному факту сотрудничества с враждебной стороной.

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