СБУ задержала работницу Укрзализныци, которая готовила воздушный удар россии по логистическим путям Сил обороны на Днепропетровщине.
Служба безопасности Украины задержала должностное лицо из Укрзализныци, которое было привлечено к сотрудничеству с российскими военными для сбора разведывательных данных о местонахождении объектов Сил обороны на территории Днепропетровщины. Подробности сообщили в пресс-службе СБУ.
Женщина обнародовала предложения оказать помощь оккупационным войскам в российских пабликах, из-за чего попала в поле зрения российской спецслужбы. Объяснила свое желание тем, что всегда ненавидела Украину.
По указанию своего российского "куратора" она собирала информацию о стратегически важных объектах транспортной инфраструктуры Украины для подготовки воздушных атак с целью нанесения ущерба национальной безопасности.
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Оперативные работники СБУ вовремя обнаружили и задержали злоумышленницу в Днепре по месту жительства. Во время обыска у нее был найден мобильный телефон, который использовала для связи с российским "куратором" и сбора разведданных.
Пока женщина находится под стражей, а следствие продолжает расследование для установления всех обстоятельств ее преступной деятельности. Согласно Уголовному кодексу Украины, ей может грозить до 8 лет лишения свободы по данному факту сотрудничества с враждебной стороной.
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