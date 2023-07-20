Непогода ожидается сегодня, 20 июля на Днепропетровщине.
В ГСЧС Украины предупредили о метеорологическом явлении I уровня опасности.
Спасатели сообщают, что сегодня возможны дожди с грозами и сильные порывы ветра.
В четверг, 20 июля, в Украине снова ожидается непогода, большинство областей накроют дожди с грозами, местами возможны порывы ветра.
В частности, днем 20 июля по Днепропетровской области и в городе Днепре ожидаются грозы, в отдельных районах град, местами сильные дожди и шквалы 15-20 м/с.
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Объявлен уровень опасности 1 (желтый).
Синоптики прогнозируют сегодня 20 июля по всей Украине переменную облачность.
Ночью на западных территориях страны, а также в Одесской и Винницкой областях обещают кратковременные дожди и грозы. В некоторых регионах ожидается дождь.
Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области местные жители публикуют кадры зеленой реки.
Местные жалуются, что Днепр стал зеленым.
Вероятно, жара привела к цветению водорослей в реке.
Купаться в такой воде небезопасно, ведь в ней содержится большая концентрация токсинов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.
Также в воде, переполненной водорослями, находится множество микроорганизмов, которые способны вызвать как грибковые, так и инфекционные заболевания.
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