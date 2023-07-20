В ГСЧС Украины сообщают о резком ухудшении погодных условий.

Непогода ожидается сегодня, 20 июля на Днепропетровщине.

В ГСЧС Украины предупредили о метеорологическом явлении I уровня опасности.

Спасатели сообщают, что сегодня возможны дожди с грозами и сильные порывы ветра.

В четверг, 20 июля, в Украине снова ожидается непогода, большинство областей накроют дожди с грозами, местами возможны порывы ветра.

В частности, днем ​​20 июля по Днепропетровской области и в городе Днепре ожидаются грозы, в отдельных районах град, местами сильные дожди и шквалы 15-20 м/с.

Объявлен уровень опасности 1 (желтый).

Синоптики прогнозируют сегодня 20 июля по всей Украине переменную облачность.

Ночью на западных территориях страны, а также в Одесской и Винницкой областях обещают кратковременные дожди и грозы. В некоторых регионах ожидается дождь.

Ранее сообщалось, что в Днепропетровской области местные жители публикуют кадры зеленой реки.

Местные жалуются, что Днепр стал зеленым.

Вероятно, жара привела к цветению водорослей в реке.

Купаться в такой воде небезопасно, ведь в ней содержится большая концентрация токсинов, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Также в воде, переполненной водорослями, находится множество микроорганизмов, которые способны вызвать как грибковые, так и инфекционные заболевания.

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