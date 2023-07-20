В Кривом Роге разворовали лифтовое оборудование, которое недавно обновили.
Об этом сообщили на странице "Жилсервис-КР" в facebook.
Так, сообщается, что в микрорайоне Горницком неизвестные воры вырезали и украли лифтовые кабели.
Теперь в 14 домах из-за кражи пассажирские подъемники остановились.
"Обращаемся к жителям! Пожалуйста, следите. И сообщайте о подозрительных лицах, тем более, когда они уже несут срезанные кабели. Звоните в полицию, чтобы правоохранители могли оперативно отреагировать на преступление», - просят у компании, обслуживающей лифты в данном районе города.
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Подниматься на свои этажи придется пешком из-за украденного оборудования придется жильцам домов в микрорайоне Горняцкий.
Сообщается, что недавно специалисты в этом районе завершили восстановительные работы лифтового оборудования, после ремонта лифты работали в тестовом режиме.
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В салонах аналогичная модель Toyota Land Cruiser 150 без дополнительной комплектации стоит дешевле.
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Как писала Politeka, вместо ремонта в укрытие закупили барабанов на 900 тысяч детали скандала.
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