В Днепропетровской области украли новое оборудование по лифтам.

В Кривом Роге разворовали лифтовое оборудование, которое недавно обновили.

Об этом сообщили на странице "Жилсервис-КР" в facebook.

Так, сообщается, что в микрорайоне Горницком неизвестные воры вырезали и украли лифтовые кабели.

Теперь в 14 домах из-за кражи пассажирские подъемники остановились.

"Обращаемся к жителям! Пожалуйста, следите. И сообщайте о подозрительных лицах, тем более, когда они уже несут срезанные кабели. Звоните в полицию, чтобы правоохранители могли оперативно отреагировать на преступление», - просят у компании, обслуживающей лифты в данном районе города.

Подниматься на свои этажи придется пешком из-за украденного оборудования придется жильцам домов в микрорайоне Горняцкий.

Сообщается, что недавно специалисты в этом районе завершили восстановительные работы лифтового оборудования, после ремонта лифты работали в тестовом режиме.

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