Так, в Днепропетровской области внедорожник утонул в песке на одном из пляжей.
Об этом стало известно благодаря местным телеграммам-каналам.
В частности, "Реальный Днепр" сообщает, что странный инцидент произошел на Вольногорском карьере.
В СМИ сообщают, что инцидент произошел из-за того, что водитель пытался подъехать очень близко к воде.
"Случилось это на Вольногорском карьере. Водитель пытался подъехать очень близко к воде. То ли он так испытал свой внедорожник, или просто ленился идти пешком к воде - неизвестно. Но авто спасти не удалось", - говорится в сообщении.
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"Люди переходили проезжую часть в неустановленном месте. Скорая с тяжелыми травмами госпитализировала в больницу", - говорится в сообщении местного телеграмм-канала.
Пока известно, что на месте аварии работали следователи и патрульная полиция.
Все детали инцидента выясняются.
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