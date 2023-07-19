На Днепропетровщине произошла странная "авария" на пляже.

Так, в Днепропетровской области внедорожник утонул в песке на одном из пляжей.

Об этом стало известно благодаря местным телеграммам-каналам.

В частности, "Реальный Днепр" сообщает, что странный инцидент произошел на Вольногорском карьере.

В СМИ сообщают, что инцидент произошел из-за того, что водитель пытался подъехать очень близко к воде.

"Случилось это на Вольногорском карьере. Водитель пытался подъехать очень близко к воде. То ли он так испытал свой внедорожник, или просто ленился идти пешком к воде - неизвестно. Но авто спасти не удалось", - говорится в сообщении.

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"Люди переходили проезжую часть в неустановленном месте. Скорая с тяжелыми травмами госпитализировала в больницу", - говорится в сообщении местного телеграмм-канала.

Пока известно, что на месте аварии работали следователи и патрульная полиция.

Все детали инцидента выясняются.

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