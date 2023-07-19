В Кривом Роге разыскивают 12-летнюю девочку, пропавшую 18 июля, около 21:30.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ЧП в Днепропетровской области , 12-летняя Екатерина Патлачук играла на детской площадке, затем бесследно исчезла.

До настоящего времени она не возвращалась домой и ее местонахождение неизвестно.

Полиция объявила девочку в розыск.

Приметы пропавшей Кати: на вид 11-13 лет, рост 150 см, волосы русые, темные глаза, шрамы на лице, носу и лбу.

Всех украинцев, владеющих любой информацией о месте нахождения девочки, просят сообщить в Криворожское районное управление полиции либо по телефону: (067) 568 90 99, либо на спецномер 102.

Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.

Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.

Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.

К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.

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