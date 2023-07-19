На Днепропетровщине маленький ребенок упал в ведро с кипятком.
Как сообщает местный телеграмм-канал "Реальный Днепр", несчастный случай произошел в селе Лозоватка.
"2-летняя девочка получила 10-15% ожогов, у нее обожжены туловище, ягодицы и живот", - говорится в сообщении.
Сообщается, что инцидент произошел по неосторожности.
К счастью, известно, что жизни ребенка угрозы нет.
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Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.
Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.
Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.
К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.
Кроме того, в Днепре мужчина гранатой угрожал женщине с ребенком.
Правоохранители спустя два часа 32-летнего задержали мужчину и забрали боеприпас.
К счастью, женщина и ребенок не пострадали – пострадавших в результате происшествия нет.
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