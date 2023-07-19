В Днепропетровской области произошло несчастье с ребенком.

На Днепропетровщине маленький ребенок упал в ведро с кипятком.

Как сообщает местный телеграмм-канал "Реальный Днепр", несчастный случай произошел в селе Лозоватка.

"2-летняя девочка получила 10-15% ожогов, у нее обожжены туловище, ягодицы и живот", - говорится в сообщении.

Сообщается, что инцидент произошел по неосторожности.

К счастью, известно, что жизни ребенка угрозы нет.

Ранее сообщалось, что в Днепре годовалого ребенка случайно закрыли в салоне авто. ЧП случилось на улице Грушевского в Днепре.

Родители случайно закрыли ребенка в заведенном авто, дверца случайно захлопнулась, а ключи остались в салоне.

Жители Днепра, ставшие случайными очевидцами происшествия, позвонили по телефону мастеру, который смог открыть двери и замки.

К счастью, уже через 17 минут ребенка уволили. Девочка была испугана и сильно плакала, но с ней все хорошо.

Кроме того, в Днепре мужчина гранатой угрожал женщине с ребенком.

Правоохранители спустя два часа 32-летнего задержали мужчину и забрали боеприпас.

К счастью, женщина и ребенок не пострадали – пострадавших в результате происшествия нет.

Последние новости Украины:

Напомним, страшная гибель выпускниц, суд объявил полицейскому свое решение.

Также сообщалось, что 15-летний парень за рулем натворил беды в Киевской области, кадры ДТП.

Кроме того, Politeka.net писала, что жизнь трех выпускниц оборвалась в одну минуту из-за пьяного полицейского.