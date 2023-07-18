Местные жалуются, что Днепр стал зеленым.
Вероятно, жара привела к цветению водорослей в реке, сообщает местный телеграмм-канал "Реальный Днепр".
"Купаться в такой воде опасно, ведь в ней содержится большая концентрация токсинов, которые могут вызвать аллергическую реакцию. Также в воде, переполненной водорослями, находится множество микроорганизмов, которые способны вызвать как грибковые, так и инфекционные заболевания", - говорится в сообщении.
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В телеграмм-канале опубликовали кадры с пляжа напротив парка отдыха "Новокодакский".
Ранее сообщалось, что в Днепре мужчина оставил соседей без канализации, 12 семей попросили о помощи.
Конфликт между соседями идет уже второй год. В результате этого конфликта сеть водоотвода, из-за которой происходили противоречия, была полностью разрушена, что привело к тому, что 12 семей остались без канализационных систем.
Некоторые жители улицы считают, что их сосед намеренно уничтожил водоотводную сеть, чтобы затруднить доступ к центральной канализации города.
С другой стороны, сам мужчина утверждает, что его двор стал выгребной ямой из-за состояния трубы.
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