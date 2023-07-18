Местные жители в телеграмм-каналах сообщают, что видят змей всюду.
Также появляются предположения, откуда могли взяться ползуны в таком количестве.
"Огромных змей находят жители региона. Они лазают посреди улиц, живые или уже разорванные собаками. Вероятно, такое нашествие связано с тем, что Каховское водохранилище высохло, теперь змеи путешествуют, дезориентированы, в поисках пищи и воды", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Реальный Днепр".
Напомним, недавно сообщалось, что в Днепре жители одного из частных домов увидели огромную змею.
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Большая змея залезла в один из частных домов на улице Андрейченко Новокодацкого района в Днепре.
Инцидент произошел во вторник, 11 июля, около 12 часов дня, говорится в сообщении ГСЧС в Днепропетровской области.
Метрового "хищника" хозяйка дома заметила на кухне и сразу вызвала в помощь спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
По прибытию к месту вызова сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям были обнаружены пресмыкающаяся, длиной метр - он находился на кухне жилого дома.
Спасатели его поймали и вывезли плахуна в среду. Спасатели провели с владелицей дома разъяснительную беседу по поводу осторожного обращения в случае обнаружения пресмыкающихся.
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