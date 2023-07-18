Местные жители в телеграмм-каналах сообщают, что видят змей всюду.

Также появляются предположения, откуда могли взяться ползуны в таком количестве.

"Огромных змей находят жители региона. Они лазают посреди улиц, живые или уже разорванные собаками. Вероятно, такое нашествие связано с тем, что Каховское водохранилище высохло, теперь змеи путешествуют, дезориентированы, в поисках пищи и воды", - говорится в сообщении телеграмм-канала "Реальный Днепр".

Напомним, недавно сообщалось, что в Днепре жители одного из частных домов увидели огромную змею.

Большая змея залезла в один из частных домов на улице Андрейченко Новокодацкого района в Днепре.

Инцидент произошел во вторник, 11 июля, около 12 часов дня, говорится в сообщении ГСЧС в Днепропетровской области.

Метрового "хищника" хозяйка дома заметила на кухне и сразу вызвала в помощь спасателей Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

По прибытию к месту вызова сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям были обнаружены пресмыкающаяся, длиной метр - он находился на кухне жилого дома.

Спасатели его поймали и вывезли плахуна в среду. Спасатели провели с владелицей дома разъяснительную беседу по поводу осторожного обращения в случае обнаружения пресмыкающихся.

Последние новости Украины:

Ключи остались в салоне: годовалого ребенка нечаянно оставили в закрытом автомобиле в Днепре.

Также сообщалось, что 15-летний парень за рулем натворил беды в Киевской области, кадры ДТП.

Кроме того, Politeka.net писала, что жизнь трех выпускниц оборвалась в одну минуту из-за пьяного полицейского.