На основе результатов тендера, проведенного 12 июля КП "Городское управление делами", Днепровский городской совет решил приобрести легковой автомобиль от компании "Алмаз Мотор, Лтд" за сумму 2,13 млн. грн. Об этом сообщается в системе "Prozorro".
К началу осени в Днепр планируется поставить внедорожник Toyota Land Cruiser 150 2755 Wagon A/T Z5 в комплектации Elegance. Этот автомобиль оснащен дизельным двигателем объемом 2,8 литра, автоматической коробкой передач, системами безопасности, семью подушками безопасности, климат-контролем, круиз-контролем, камерой заднего вида, подогревом передних сидений, подогревом и сборкой лобового и заднего стекла, подогревом и сборкой зеркал и т.д.
Кроме того, автомобиль будет покрыт затемняющей и антигравийной пленками, будет иметь зимнюю резину и коврики в салоне и багажнике. Стоимость также включает четыре технических обслуживания от авторизованных сервисных компаний продавца, а также расходы на материалы, работы и услуги. Гарантийный срок составит три года или 100 тысяч километров пробега.
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В салонах аналогичная модель Toyota Land Cruiser 150 без дополнительной комплектации стоит дешевле – 2,07 млн грн.
Известно, что КП "Городское управление делами" обеспечивает автомобилями служебные поездки руководящего состава Днепровского городского совета, его исполкома и исполнительных органов, а также предоставляет автотранспортные услуги и автомобили в аренду.
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