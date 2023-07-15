14 июля состоялось прощание с о. Марьяном Дюсом, капелланом Днепровской зенитной ракетной бригады, в храме святых апостолов Петра и Павла. Ранее, 13 июля, стало известно о его смерти в результате болезни, о чем сообщили на сайте Днепровской епархии ПЦУ.
В прощании приняли участие командование и военные Днепровской зенитной ракетной бригады, где отец Марьян служил капелланом, а также его семья, друзья и местные жители.
По словам близкой подруги Марьяна, Наталии Гейман, весь свой жизненный путь он посвятил помощи другим.
Марьян Дюс родился во Львовской области и с семьей переехал в Полтавскую область. Он поступил в Днепровскую духовную семинарию и стал клириком Днепропетровской епархии, когда еще была УПЦ КП.
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Натали рассказала, что впервые встретилась с Марьяном в 2014 году вблизи волонтерского центра в Днепре. Тогда он уже находился в подряснике и носил крест на шее. После этого началась их общая волонтерская деятельность и настоящая дружба.
Вместе они помогали обустраивать блокпосты у Днепра, готовили еду для военных и дежурили ночью.
Марьян всегда был активным и неутомимым, вспоминает Наталья. Он посвящал дни церковным делам и семье, а по вечерам занимался блокпостами, отвозил тела погибших Героев, поддерживал семьи умерших и собирал помощь для фронта.
Наталья также отметила, что Марьян был прекрасным отцом. Он всегда подчеркивал важность обучения детей и рассказывал им о прошлом. Так же он был рядом с военными, говорил с ними о духовности, вере и достоинстве.
После начала полномасштабного вторжения Марьян Дюс официально принял должность капеллана Днепровской зенитной ракетной бригады. Он прошел обучение в Киеве и получил диплом о повышении квалификации по военному капелланству Вооруженных сил Украины.
Марьян Дюс был одним из немногих священников, не пропускавших ни одного похорон погибших Героев. Его выдержка и сила всегда поражали. Он всегда находил нужные слова для семей и боевых товарищей, предлагал им поддержку и разговоры о прошлом и будущем, духовности и достоинстве.
Капеллан Днепровской зенитной ракетной бригады Марьян Дюс посвятил свою жизнь служению Богу и помощи другим, выполняя свои обязанности с большой самоотверженностью. Его смерть является большой утратой для военного сообщества и всех, кто знал и уважал этого преданного священника.
Источник: Суспільне.
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