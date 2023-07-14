14 января российская ракета Х-22 попала в девятиэтажное здание. 46 человек погибли, более 80 были травмированы.

В магазине, находившемся в доме, работала Ирина Булгак. Женщина продавала товары для рыбалки. Ее мать, Мария Левищенко говорит, во время тревоги дочь находилась в складском помещении, ведь всегда соблюдала правила двух стен. Однако эпицентр взрыва находился в той части дома, где и пряталась Ирина. 41-летняя женщина погибла.

Во время ракетного удара мужчина Ирины находился неподалеку – рыбачил через дорогу от дома, и видел все почти сразу после взрыва, рассказывает мать погибшей Мария Левищенко.

"Она ему звонит, она же настолько осторожна была к этому, но не убереглась. Звонит говорит Саша иди ко мне, потому что по всей Украине ракетная угроза. Он говорит я только начал собираться, слышу хлопок и говорит сразу бабам, но я не думал, что в этот дом. Я же, говорит, подъезжаю сюда, смотрю, говорит, все горит, машины как сигареты, говорит, горят", – говорит мать погибшей.

Ирину нашли последней, говорит Мария Левищенко. Из-за масштабного завала в месте, где находилась женщина, ее идентифицировали только по фрагментам тела. Она – старейшая дочь в семье Левищенко.

Источник: Суспільне

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