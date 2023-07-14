В социальных сетях распространилось видео, на котором группа находившихся в военной форме людей преследует мужчину в Днепре, применяя физическую силу и устраивая стрельбу в общественном месте. Полиция сообщила, что приступила к проверке и выясняет кто именно был привлечен к этому инциденту.
Утром анонимные каналы в Telegram опубликовали видеозапись, на которой можно увидеть около пяти человек, одетых в военную форму, преследующих мужчину в парковой зоне.
Они требуют от него "лежать на земле" и громко кричат "стреляй в ноги". Также на видео можно услышать фразы "почему вы за мной бегали" и "вызовите полицию".
Группа лиц в форме окружила мужчину, не дав ему убежать. Один из них поднял руку вверх, после чего раздался звук выстрела. Согласно свидетельствам очевидцев, люди в форме начали избивать мужчину.
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Автор видеозаписи считает, что работники военкомата пытались вручить мужчине повестку. Полиция проводит расследование и устанавливает лиц, участвовавших в этом инциденте.
Журналисты связались с представителями местной полиции за комментарием об этом скандальном видео. Там ответили, что уже разбираются со сложившейся ситуацией. В частности, полицейские Днепра зарегистрировали материал, производят проверку и устанавливают участников происшествия.
Источник: Українська правда.
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