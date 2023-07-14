Украинские теннисисты одержали свою вторую победу в истории Грендслемов, когда днепрянка Людмила Киченок стала чемпионкой Уимблдона в микст-турнире.

В финале она вместе со своим партнером Мате Павичем одолела бельгийско-китайский дуэт Йорана Флигена и Ифан Сюй.

Это было последнее выступление украинской теннисистки на Уимблдоне, после того как Элина Свитолина не смогла пробиться в финал женской одиночной сетки, уступив чешскую теннисистку Маркет Вондроуш.

Для достижения финала Киченок и Павлин одолели четыре пары соперников, включая британский дуэт Джонни О'Мары и Оливии Николлз в полуфинале. В финале против Флиген-Сюй украино-хорватская пара, которая была вторым сеяным, сыграла на центральном корте.

В первом сете Киченок и Павлин заработали преимущество, выиграв его со счетом 6:4. Во втором сете пара дошла до тай-брейка, но ни одной из команд не удалось сделать брейк. Флиген и Сюй одержали победу в этом сете и привели игру к третьему.

В решающем сете украино-хорватская пара сделала брейк при счете 4:3 и в конце концов победила. Людмила Киченок была та, кто нанес последний победный удар.

Украинская теннисистка Людмила Киченок на корте после матча прокомментировала дебютную победу для нашей страны в миксте на Wimbledon : «Своим выступлением я пыталась подбодрить людей в Украине. Я надеюсь, что это им немного поможет, потому что они борются за свою свободу».

Людмила Киченок родилась в Днепре и вместе со своей победой в микст-турнире Уимблдона стала гордиться еще одним достижением украинского тенниса.

Как сообщала Politeka, Уткин объяснил, что сегодня нам нужно не говорить и думать о будущем Украины, а строить его уже сейчас .

Также Politeka писала о том, что Биркадзе рассказал, сможем ли мы отгружать зерно без зерновой сделки .