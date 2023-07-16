В результате этого конфликта сеть водоотвода, из-за которой происходили противоречия, была полностью разрушена.

В городе Днепр на улице Вартових Неба продолжается конфликт между соседями, который длится уже второй год. В результате этого конфликта сеть водоотвода, из-за которой происходили противоречия, была полностью разрушена, что привело к тому, что 12 семей остались без канализационных систем.

Некоторые жители улицы считают, что их сосед намеренно уничтожил водоотводную сеть, чтобы затруднить доступ к центральной канализации города. С другой стороны, сам мужчина утверждает, что его двор стал выгребной ямой из-за состояния трубы.

Жительница дома по ул. Часовых Неба, 27 Наталья говорит: "Я прожила 56 лет с этой канализацией. И как мне быть? Я ее не сделаю. Не знаю, что делать, куда идти, куда обращаться".

Адвокат владельца участка утверждает, что по официальным документам сети, которой пользовались жители многие годы, не существует. Она также указывает, что именно эта труба повлекла за собой превращение двора в выгребную яму.

Местная администрация организовала комиссию по разрешению данной ситуации, в состав которой вошли жители и представители коммунальных служб.

Заместитель главы администрации Шевченковского района, являющийся главой комиссии, Павел Мудрак, отмечает, что уже есть определенное видение, как можно решить данную проблему. Однако это требует дополнительного исследования, чтобы актуализировать проект. Главной целью является достижение согласия между жителями.

После оживленных дебатов соседям удалось добиться взаимопонимания по решению проблемы. Через две недели после актуализации проекта новой сети комиссия планирует собраться снова.

Источник: Дніпро Оперативний.

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