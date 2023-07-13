В Кривом Роге 62-летняя женщина превратила свою квартиру в помойку и проживает в полной антисанитарии.

Она проживает в доме по улице Сергея Колачевского. Жилье горожан полностью забито мусором. Из-за долгов в квартире нет водоснабжения, газа и света.

Местные жители говорят, что горожанка одинока, нигде не работает и не имеет пенсии. Соседи всячески пытались ей помочь с едой, вешая на дверь ее квартиры пакеты с продуктами, но хозяйка не принимала гостинцы – видимо, опасалась, что ее хотят отравить.

В последнее время у женщины начались серьезные проблемы со здоровьем. Кожа на ее ногах начала гнить и покрылась ранами, в которых завелись насекомые.

Соседи вызвали комиссию из представителей соцслужб, скорую и полицию. Сейчас женщина находится в больнице, но жители дома с тревогой ждут ее возвращения. Соцслужбы составили акт, чтобы после больницы женщину перевели в ПНД. Людям тоже посоветовали написать коллективную жалобу.

Квартира горожанки не приватизирована. Раньше соседи обращались в управляющую компанию, чтобы оттуда вывезли мусор. Квартиру посетил представитель компании, сделал фото и больше здесь не появлялся.

Вскоре в компании предложили сдать людям в аренду трактор, вот только мусор из квартиры им пришлось бы выносить самостоятельно.

Однако жильцы дома не собираются сдаваться. Люди планируют повторно обратиться в компанию и добиться вывоза мусора из квартиры проблемной соседки.

Источник: Свои

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