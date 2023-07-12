В медицинском центре "НЕЗЛАМНІ" медики прилагают все усилия, чтобы спасти ногу тяжелораненого Ильи Сафановского, мариупольского защитника, который с 2017 года борется на фронте против российских оккупантов.

В июне этого года Илья получил три вражеские пули, которые раздробили кость в его ноге, пишет Первое медицинское объединение Львова в Facebook.

Илья - один из защитников города-крепости Бахмут, ему 26 лет и он родом из Мариуполя. Он присоединился к Вооруженным силам Украины еще в 2017 году и с тех пор активно защищал Украину в самых опасных зонах на донецком направлении, таких как Пески, Авдеевка и Водяное.

Тяжелое ранение ноги Илья получил в конце июня, когда он отражал атаку врага под Бахмутом. Во время этой схватки наши военные оказались под перекрестным огнем.

"Стреляли всем, что только было под рукой. Пулеметы, противотанковые и автоматические очереди раздавались одна за другой, а гранаты взрывались повсюду", - рассказывает Илья.

Получив ранения, он вместе с другими защитниками преодолел 40 метров, ползая по заминированному полю, чтобы достичь ближайших позиций украинских военных.

"Когда мы ползли, мы практически ничего не видели. Когда мы поняли, что там было все заминировано, мы не могли поверить, что мы добрались живыми до нашего окопа", - вспоминает Илья.

Уже в окопе Илья наложил турникет на свою ногу. Затем его перевезли в ближайший госпиталь. У него были серьезные ранения, включая взрывную травму и открытый осколочный перелом правой ноги в области бедра. Врачи зафиксировали перелом металлическим аппаратом и отправили воина на лечение в Харьков, а затем в Львов.

Врачам удалось спасти раненую ногу, однако в центре "НЕЗЛАМНІ" им пришлось провести операцию, чтобы открыть раны и очистить их от гноя. Медики удалили нежизнеспособные фрагменты мышц и обломки кости. Затем они снова закрепили внешний фиксатор и продолжили лечение ран, чтобы предотвратить распространение инфекции на кость.

Предстоит еще хирургическое вмешательство и длительная реабилитация для Ильи, но прогнозы медиков оптимистичны.

Илья не теряет боевого духа. Он говорит, что его нога заживет, а разрушенный дом в Мариуполе он восстановит после победы. Он обязательно вернется туда со своей женой и 5-летней дочкой.

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